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    Adana'da eski sevgilisini oğlunun önünde öldüren saldırgan yakalandı

    Yüreğir ilçesinde, barışma teklifi ettiği eski sevgilisi tarafından reddedilen Burak A., gen. kadını oğlunun gözleri önünde katletti. Saldırgan, ekipler tarafından saklandığı yerde bulundu.
    • 14.10.2022 - 11:44
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    Adana'da eski sevgilisini oğlunun önünde öldüren saldırgan yakalandı

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

    Yavuzlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun ile barışmak için evine gitti.

    Oğlunun önünde vuruldu

    Torun’un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Burak A., belinden çıkardığı tabancayla, oğlunun gözü önünde Torun’a ateş açtı.

    Omzuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Torun kanlar içinde yere yığılırken, Burak A. ise olay yerinden kaçtı.

    Adana da eski sevgilisini oğlunun önünde öldüren saldırgan yakalandı #1

    Talihsiz kadın kurtarılamadı

    Olayı gören komşuları Torun’un yarasına tampon yapıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli Burak A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

    Saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı

    Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Burak A.’yı saklandığı adreste yakaladı.

    Gözaltına alınan Burak A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bahar Torun’un cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da eski sevgilisini oğlunun önünde öldüren saldırgan yakalandı #2

    Adana da eski sevgilisini oğlunun önünde öldüren saldırgan yakalandı #3

    Adana da eski sevgilisini oğlunun önünde öldüren saldırgan yakalandı #4

    Adana da eski sevgilisini oğlunun önünde öldüren saldırgan yakalandı #5


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