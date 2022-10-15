Adana’da, eski sevgilisini öldüren katil zanlısı yakalandı

Barışmak isteği reddedilince 2 çocuk annesi Bahar Torun’u başından ve sırtından vurarak öldüren Burak Acar, saklandığı metruk binada yakalandı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde 13 Ekim günü saat 19.00 sıralarında, 2 çocuk annesi Bahar Torun (39) bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Burak Acar (40) tarafından vuruldu.

Barışma isteğine olumsuz yanıt alan Acar, belinden çıkardığı tabancayla 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde Torun’a ateş açtı.

Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Torun, kanlar içinde yere yığıldı. Acar ise olay yerinden kaçtı. Komşuları, Torun’un yarasına tampon yapıp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayrılmak istedi, bacağından vuruldu

DHA’nın haberine göre; Burak Acar’ın, 2021 yılında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan eşinden uzun yıllar önce boşanan Bahar Torun ile tanışıp sevgili oldukları öğrenildi.

Torun’un, bir süre sonra ayrılmak isteyince Acar tarafından tabancayla bacağından yaralandığı, bu nedenle de işini bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.

Tacizler sürünce, işini bırakmak zorunda kaldı

Torun’un, daha sonra temizlik firmasında işe girdiği, Acar’ın tacizlerini sürdürmesi nedeniyle buradan da 3 ay önce ayrıldığı kaydedildi. Bahar Torun’un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları ve oğlu Enes Kaplan (19) tarafından teslim alınıp, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise saldırının ardından kaçan Burak Acar’ın yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenli kameralarından, saklandığı yer tespit edildi

Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Acar’ın, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’ne gittiğini tespit etti. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, sokak sokak Acar’ı aradı.

Burak Acar, sokak arasındaki metruk binada, cinayette kullandığı tabancayla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Acar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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