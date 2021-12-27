Adana'da eski sevgilisinin yüzünü usturayla kesen adam tutuklandı

Tutuklanan saplantılı aşık Sefer B., sosyal medya hesabından "Herkese elveda yakalandım" paylaşımı yapıp, mahkemedeki ifadesinde "pişmanım" dediği öğrenildi.

Adana'nın Merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde yaşayan ev kadını A.O., 2017’de bir arkadaşı aracılığıyla S.B. ile tanıştı. İkili kısa sürede sevgili oldu.

İddiaya göre madde ve alkol bağımlısı olan S.B., ilişkilerinin henüz başında kadına psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı.

ŞİDDET GÖRÜDÜĞÜ İÇİN AYRILDI

Bu nedenle 5 ay sonra ilişkiyi bitiren A.O., eski sevgilisinden kurtulamadı. S.B., sırtına ve koluna kadının adını yazdırarak barışma ısrarına devam etti, fakat A.O. bu teklifleri kabul etmedi.

ÖNCE OTOMOBİLİNİ KURŞUNLADI SONRA BACAKLARINDAN VURDU

A.O.’nun barışma isteğini kabul etmemesi üzerine S.B., kadının otomobilini kurşun yağmuruna tuttu. A.O. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. S.B. isimli şahıs, 2018 yılında da arkadaşlarıyla buluşmaya giden kadına taksiden indiği sırada tabancayla saldırdı. Bacaklarına 4 kurşun isabet eden kadın, götürüldüğü hastanede tedavi edildi.

TUTUKLANDIKTAN 4 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Şikayet üzerine yakalanan S.B., tutuklandı. Yargılandığı mahkemece, 4 ay sonra tahliye edilen S.B., kasten yaralama suçundan 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. ise polis tarafından aranmaya başlandı. 2 Aralık tarihinde yapılan haberin ardından dün yakalanan Sefer B., ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

USTURAYLA SALDIRDI

Tahliye olan S:B., takip ettiği eski sevgilisini 28 Kasım'da bir restoranda yemek yerken yakaladı. S.B., bir kez daha barışma teklifini kabul etmeyen kadına tekme tokat saldırdı. Ardından da yüzünü ustura ile kesti ardından kaçtı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sefer B. ise polis tarafından aranmaya başlandı.Dün yakalanan Sefer B., ifadesinin ardından çıkartıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÜZERİME ATILAN SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

Sefer B.’nin ise sorgusunda, "Pişmanım, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum." dediği öğrenildi.

Polis tarafından yakalandıktan sonra Sefer B.’nin, sosyal medya hesabından 'Herkese elveda yakalandım' paylaşımı yapması dikkat çekti.