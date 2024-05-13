Adana'da eski sevgilisini çocuğunun gözü önünde öldürdü: Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi Sevgilisinin kendisinden ayrılmasını yediremeyen adam, daha önce de yaraladığı kadını 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdü. Tutuklu olarak yargılanan zanlı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İHA

Adana'da eski sevgili cinayetinde, zanlı için istenen ceza belli oldu.

2 çocuk annesi Bahar Torun, bir süredir birlikte olduğu Burak Acar'dan ayrılmak istedi.

Bacağından vurdu

Barışma teklifine olumsuz yanıt alan Acar, Torun'u silahla vurarak bacağından yaraladı.

Bir süre hastanede tedavi gören Torun, taburcu olmasının ardından Acar'dan uzaklaşmaya yönelik işinden istifa ederek bir temizlik şirketinde işe başladı.

Ancak izini bulduğu Torun'a ısrarlı bir biçimde barışma teklifini yineleyen Acar, tekrardan olumsuz yanıt aldı.

Elektronik kelepçeyi kırdı

Torun'un Acar hakkında savcılığa şikayette bulunması üzerine Acar hakkında uzaklaştırma kararı düzenlenerek elektronik kelepçe takıldı.

Oğlunun önünde kurşun yağdırdı

Karara uymayan Burak Acar, elektronik kelepçeyi de kırarak barışmak için 13 Ekim 2022'de Bahar Torun'un Yavuzlar Mahallesi'nde bulunan evine gitti.

Torun'un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Acar, tabancayla 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde Torun'a kurşun yağdırdı.

Hayatını kaybetti

Omzuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Torun kanlar içinde kalırken, Acar ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Torun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tutuklandı

Burak Acar, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde metruk bir evde cinayet bürosu ekipleri tarafından yakalanırken, sevk edildiği adliyede gerçekleştirilen sorgusunun ardından tutuklandı.

Bahar Torun'un öldürülmesine yönelik soruşturmanın tamamlanmasıyla Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, gerçekleştirilen inceleme sonucunda kabul edildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Savcı, tutuklu sanık Burak Acar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kamu malına zarar verme' suçundan 4 yıl ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan ise 3 yıl hapis cezaları ile cezalandırılmasını istedi.

Acar, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkarak yargılanmaya başlayacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)