Adana'da eskort sitesine ilan verip sevgilisiyle gasp yaptı

Adana’da, eskort sitesine fuhuş amacıyla başkasının fotoğrafıyla ilan verip anlaştığı iki erkeği gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile sevgilisi tutuklandı.

Adana'da 19 Eylül’de saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Deniz A., başka kadının fotoğraflarıyla eskort sitesine fuhuş amaçlı ilan verdi.

Bir süre sonra M.A. (23) isimli şahıs, Deniz A. (42) ile internetten irtibata geçerek 400 lira karşılığında anlaştı.

FUHUŞ İÇİN YAPILAN ANLAŞMA SAHTE ÇIKTI

M.A. ile Deniz A.’nın buluştuğu evde oturdukları sırada kadının erkek arkadaşı İsmail Ç. (37) geldi. Belindeki tabancayı çıkaran İsmail Ç., M.A.’yı tehdit ederek cep telefonunu aldı.

İsmail Ç.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan M.A., evden kaçtı. M.A., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

EMNİYETE GİDEREK ŞİKAYETİ OLDU

Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, aynı yöntemle daha önce Y.Y.’yi de (59) alıkoyup, parasını ve cep telefonunu gasbettiği ve yağma suçundan arandıkları öğrenildi.

Adresleri belirlenen Deniz A. ile İsmail Ç., polisin yaptığı baskında gözaltına alındı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.