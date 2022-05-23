Adana'da eşler arasında kavga: 1 yaralı

Tartışma üzerine öfkelenen Arzu P., kocasını sopayla darbettikten sonra bacağından bıçaklayarak hastanelik etti.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan Hacı P. ile Arzu P. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede şiddetini artırdı.

Kocasını darbedip bıçakladı

Arzu P., eline geçirdiği sopayla Hacı P.'nin başına vurup ardından da bıçakla bacağından yaraladı. Yaralı halde evi terk eden adam, yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne giderek yardım istedi. Polis ekibinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Hacı P., ambulans ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam Hacı P.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre Arzu P. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.