Komşuları ile laf atma meselesi yüzünde tartışma yaşayan Yunus Emre Pekyiyen, pompalı tüfekle etrafa açtığı rastgele ateşle 2 çocuğu vurdu. 3 ve 7 yaşlarındaki çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde, 2 Ağustos tarihinde sokak ortasında komşuları ile laf atma meselesi yüzünden tartışan Yunus Emre Pekyiyen (19), pompalı tüfeği ile etrafa rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Sokakta oynarken tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Suriye uyruklu Ahmet A. (7) ve kardeşi Azize A. (3) ağır yaralı olarak Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavileri devam eden kardeşlerin, hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Yunus Emre Pekyiyen, saklandığı evde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ifade veren Pekyiyen, olay günü komşuları ile laf atma yüzünden kavga ettiğini ve pompalı tüfekle ateş ettiğini söyledi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Pekyiyen, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adana’da etrafa açılan rastgele ateş, 2 çocuğu vurdu VİDEO

