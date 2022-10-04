Adana'da, 'ev gözetleme' kavgasında kan aktı: 1 ölü

Evleri gözetlediği gerekçesi ile 13 yaşındaki Y.K. ile tartışan Sinan Ali Yüceer, çocuğun ailesinin de olaya karışması ile başlayan bıçaklı kavgada kardeşi Emrah Yüceer’i kaybetti.

Adana’nın Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'nde, 24 Eylül günü saat 23.00 sıralarında, Y.K. (13) isimli çocuğun evleri gözetlediğinden şüphelenen Sinan Ali Yüceer (40), “Sen kimsin? Neden evleri gözetliyorsun?" sorunca "Sana ne? Sen bu mahallenin ağası mısın?" cevabını aldı.

Yüceer’in küfretmesi üzerine eve giden Y.K., durumu babasına anlattı. Çocuğunu dinledikten sonra Emrullah Küsem (37), 3 arkadaşı ile birlikte mahalleye geldi.

Emrullah Küsem, evine gittiği Sinan Ali Yüceer, kardeşi Emrah Yüceer ve babası Ali Şahin Yüceer (64) arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçaklar çıktı

DHA’nın haberine göre; Ali Şahin Yüceer, Emrullah Küsem'i kolundan bıçakladı. Küsem'in arkadaşı Cemil Büyükbaş (32) ise yanında getirdiği bıçağı Emrah Yüceer'i n göğsüne ve karnına sapladı.

Hastanede yaşamını yitirdi

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi ile kavga sona ererken ağır yaralı Emrah Yüceer, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Yüceer, 26 Eylül'de hastanede hayatını kaybetti.

3 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah Küsem, arkadaşları Musap Ertaş (25) ve Cemil Büyükbaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Karşı gruptaki Ali Şahin Yüceer, Sinan Ali Yüceer, Hüseyin H. (37), Kurtuluş D. (33) ve Murat S. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.