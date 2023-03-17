Adana'da ev sahibi kiracı kavgasında! Su ve elektirikleri kesildi... Ev sahibi, aylık 833 lira olan kirayı 5 bin lira yapınca, bunu ödemeyeceğini söyleyen kadının elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi.

Fahiş kira zamları sonrasından ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan tartışmalar devam ediyor.

Artan kiralar sonrasında başlayan tartışmalar ölümlü kavgalara kadar uzadı.

20 yıl önce eşinden ayrılan 60 yaşındaki Aynur Kaya, bundan 4 yıl önce İsmetpaşa Mahallesinde 3 katlı evin 2. katını kiraladı.

Beyin kanaması geçirip yatağa mahkum olan 87 yaşındaki annesi Akide Becerikli ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Kaya’nın tek gelir kaynağı ise annesinden dolayı devletten aldığı aylık 6 bin lira maaş.

3 kat zam yapmak istedi

Kaya, aylık 833 lira kira vererek oturduğu evde 15 Mart’ta senesi doldu. Bu nedenle ev sahibiyle yeni anlaşma yapmak istedi.

Ancak depremden dolayı ev fiyatları arttığı için ev sahibi önce Kaya’dan aylık 2 bin 500 lira istedi. Kaya bu parayı ödemeyeceğini söyledi.

Ödeyemeyeceğini söyleyince fiyatı arttırdı

Birkaç gün geçtikten sonra ev sahibi 3. katı aylık 5 bin lira kiraya verince bu kez Kaya’dan aylık 5 bin lira istedi.

Ev sahibi abonelikleri iptal ettirdi

Kaya, bu parayı ödeyemeyeceğini evden de çıkmayacağını söyleyince bu kez ev sahibi elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi.

Bu nedenle kadının evinin suyu kesilirken, elektrik firmasından mesaj geldiği için Kaya müşteri hizmetleriyle görüşüp elektriğinin kesilmesinin önüne geçti.

Kaya, yatalak annesiyle şimdi suyu kesik evde yaşam mücadelesi veriyor.

"Kirayı yıllık önce 30 bin liraya sonra 60 bin liraya çıkardı"

Kaya, ev sahibinin önce ev kirasını aylık 2 bin 500 lira, sonra ise 5 bin lira yaptığını belirterek şöyle konuştu: