Adana'da evde ölü bulunan Mehtap bebeğin babası da tutuklandı Adana'da annesinin anahtarı içeride unuttuğunu iddia ederek yardım istediği ekiplerin; evde cesediyle karşılaştığı 2 aylık bebek Mehtap bebeğin annesi Ayşegül Talay'dan sonra firari olan baba Suat Talay da yakalanarak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA Adana'daki trajik olayla ilgili bir tutuklama haberi daha geldi.. Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan 30 yaşındaki Ayşegül Talay, 8 Nisan'da itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Ekipler, evde ağzı bağlı siyah poşetin içerisinde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu. Uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan Suat Talay ile kaçarak evlenen anne Ayşegül Talay, gözaltına alındı. "1 haftadır uyuyor zannediyordum" Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde "İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum" diyen Ayşegül Talay mahkemece tutuklandı. Firari baba yakalanarak tutuklandı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari olan şüpheli Suat Talay’ın yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu yakalanan baba Suat Talay gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talay sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi tamamlanan Mehtap bebeğin cenazesinin halen teslim alınmadığı öğrenildi.