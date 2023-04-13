Adana'da evde ölü bulunan Mehtap bebeğin cenazesi alınmadı Seyhan'da evde çöp poşetinde cesedi bulunan, annesinin uyuduğunu zannettiğini söylediği, babası ise aranan 2 aylık Mehtap Talay’ın cenazesini, 5 gün geçmesine rağmen alan çıkmadı.

DHA

Adana'daki trajik olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde oturan 30 yaşındaki Ayşegül Talay, 8 Nisan'da itfaiyeyi arayıp, evde anahtarını unuttuğunu söyleyerek yardım istedi.

Ekipler, evde siyah çöp poşetinde 2 aylık Mehtap bebeğin cesedini buldu.

Uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı bulunan 42 yaşındaki baba Suat Talay ile kaçarak evlenen Ayşegül Talay, gözaltına alındı.

"1 haftadır uyuyor zannediyordum"

Olay sırasında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilen, ifadesinde "İtfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünden haberim yoktu. 1 hafta önce babasıyla yıkamıştık. Sonra sobanın yanına yatırdım. Hiç uyanmadı. 1 haftadır uyuyor zannediyordum." diyen Ayşegül Talay tutuklandı.

Suat Talay ise polis ekiplerince aranıyor.

5 gün geçti cenazeyi alan olmadı

Bu arada 5 gün geçmesine rağmen, henüz Mehtap bebeğin cenazesi alınmadı.

Otopsisi Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan bebeğin cenazesi, 15 gün içinde teslim edilmezse kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek.