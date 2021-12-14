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    Adana'da evde patlama ve yangın

    Adana'da tek katlı evde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın hasara yol açtı.
    • AA
    • 14.12.2021 - 07:02
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    Adana'da evde patlama ve yangın

    Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin bitişikteki binalara sıçramadan söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

    BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON TAMİSİ SIRASINDA YAŞANDI

    Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının evde bilgisayar ve televizyon tamiri yapıldığı sırada meydana gelen patlama sonucu çıktığı tespit edildi.

    Adana da evde patlama ve yangın #1

    Mahalle sakinlerinden Rojhad Kaymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyük bir patlama sesi duyduk. Hemen sokağa çıktık ve yangını görünce 112'yi arayarak haber verdik. Daha sonra ev sakinlerinin dışarı çıkmasına yardımcı olduk." dedi.

    Adana da evde patlama ve yangın #2

    Adana da evde patlama ve yangın #3

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