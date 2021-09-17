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- Adana’da, evden 9 kamyon çöp çıktı
Adana’da, evden 9 kamyon çöp çıktı
Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde, bir kadının tek başına yaşadığı evden 9 kamyon çöp çıkarıldı.
- İHA
- 17.09.2021 - 09:48
- Güncelleme : 17.09.2021 - 10:26
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde, bir çöp evin temizlenmesi için belediyeye resmi başvuru yapıldı.
Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Muhtarı Aydoğan Kerse ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde söz konusu evin bulunduğu adrese giderek incelemelerde bulundu.
5 ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
5 çocuğu olmasına rağmen çöp ev içinde tek başına yaşadığı öğrenilen kadından rıza alan ekipler, çalışmalarına başladı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tonlarca çöpü evden çıkarıp kamyonlara yükledi.
EV DEZENFEKTE EDİLDİ
Evden toplam 9 kamyon çöp çıktı. Çöplerden arındırılan ev, dezenfekte edildi.