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- Adana'da evden ayrılmasını isteyen kardeşini vurdu
Adana'da evden ayrılmasını isteyen kardeşini vurdu
- İHA
- 06.09.2021 - 09:47
- Güncelleme : 06.09.2021 - 10:04
Adana'nın Yüreğir içesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde bakkal işleten Mehmet Salih T. ile Abdülaziz T. kardeşler arasında ev gerilimi yaşandı.
Mehmet Salih T., kardeşi Abdülaziz T.’nin kötü alışkanlıkları olduğu gerekçesiyle aynı evde kalmak istemeyip evi terk etmesini söyleyerek bakkala gitti.
POMPALIYLA DÜKKANI BASTI
Bu duruma sinirlenen Abdülaziz T., pompalı tüfekle bakkala gelerek kardeşini vurup olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana’da evden çıkarmak isteyen kardeşini böyle vurdu
TESLİM OLDU
Taksiye binen zanlı, Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Yaralı Mehmet Salih T. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN KARDEŞ TUTUKLANDI
Teslim olan zanlı ise ifadesinde kardeşini, kendisini evden kovduğu için vurduğunu öne sürdü. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.