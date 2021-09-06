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    Adana'da evden ayrılmasını isteyen kardeşini vurdu

    Birlikte yaşadıkları evden çıkmasını isteyen kardeşinin bakkalını basıp, pompalıyla saldıran adamın o anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 06.09.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:04
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    Adana'da evden ayrılmasını isteyen kardeşini vurdu

    Adana'nın Yüreğir içesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde bakkal işleten Mehmet Salih T. ile Abdülaziz T. kardeşler arasında ev gerilimi yaşandı.

    Mehmet Salih T., kardeşi Abdülaziz T.’nin kötü alışkanlıkları olduğu gerekçesiyle aynı evde kalmak istemeyip evi terk etmesini söyleyerek bakkala gitti.

    POMPALIYLA DÜKKANI BASTI

    Bu duruma sinirlenen Abdülaziz T., pompalı tüfekle bakkala gelerek kardeşini vurup olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Adana’da evden çıkarmak isteyen kardeşini böyle vurdu

    TESLİM OLDU

    Taksiye binen zanlı, Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Yaralı Mehmet Salih T. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SALDIRGAN KARDEŞ TUTUKLANDI

    Teslim olan zanlı ise ifadesinde kardeşini, kendisini evden kovduğu için vurduğunu öne sürdü. Zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Adana da evden ayrılmasını isteyen kardeşini vurdu #1

    Adana da evden ayrılmasını isteyen kardeşini vurdu #2

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