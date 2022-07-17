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    Adana'da evden kaçan kızları, röportaj verirken bulundu

    Anne babasının yürüyüşe çıktığı sırada evden kaçan 12 yaşındaki E.D., evlerinin yakınlarında bulundu. Anne ve baba mutlu haberi, kızları için röportaj verirken aldı.
    • 17.07.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 09:39
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    Adana'da evden kaçan kızları, röportaj verirken bulundu

    Adana’da, 15 Temmuz saat 23.00’da 12 yaşındaki E.D. isimli kız çocuğu, anne Songül (42) ile baba Murat’ın (55) yürüyüş yapmasını fırsat bildi.

    E.D., Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’ndeki evinden kaçtı. Eve gelen baba, durumu fark edince polis ekiplerine haber verdi.

    İHA’nın haberine göre; aile, sosyal medyadan da kızlarının bulunması için aile çağrı yaptı.

    Bu çağrının ardından ise yüzlerce kişi küçük kızın ailesini telefonla arayıp hem destek verdi hem de küçük kızın bulunması için çaba sarf etti.

    “Ne dersen yapacağız kızım”

    Dün, kızlarının bulunması için İhlas Haber Ajansı’na konuşan anne Songül D., “Eşimle ben yürüyüşe çıkmıştık. Kendisine de ‘Gel kızım’ dedim ama oda ‘Yok anne yatacağım’ dedi. Sonra biz çıktık, gittik. Geldiğimizde ise kapı açıktı. Sonra kızımızın evde olmadığını fark ettik. Hemen polise gittik. Hiçbir ses yok. Allah kimseye bu acıyı göstermesin. Gece evden çıkmış. Hiçbir arkadaşı yok. Bir umutla kızımızı arıyoruz. Kızım ne olur gel. Çok perişanız. Ne dersen yapacağız kızım.” ifadelerini kullandı.

    Adana'da evden kaçan kızları, röportaj verirken bulundu VİDEO

    Adana da evden kaçan kızları, röportaj verirken bulundu #1

    “Ölen arkadaşı için çok üzülüyordu”

    Baba Murat D. ise kızının 2 ay önce bir arkadaşını kaybettiğini ve bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

    Baba Murat D., “Kızımın hiçbir problemi yoktu. Sadece ölen arkadaşı için çok üzülüyordu. Şu an bir umutla kızımızı bekliyoruz. Görenlerin, duyanların insaniyet namına haber vermesini bekliyoruz.” dedi.

    Adana da evden kaçan kızları, röportaj verirken bulundu #2

    Röportaj sırasında telefon geldi

    Röportaj sırasında baba Murat D.’yi bir vatandaş arayarak “Kızınızı evinizin yakınında yürürken bulduk. Gelip alın.” dedi.

    Bunun üzerine evden koşarak çıkıp otomobillerine binen aile evlerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan kızlarına kavuştu.

    Kızlarına sarılarak gözyaşı döken aile, daha sonra evlerine döndü. Baba Murat D. ise kızlarını buldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. E.D.’nin evden kaçma nedeni öğrenilemedi.


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