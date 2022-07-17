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    Adana'da eve gelip karı-kocayı yaralayıp kaçtı

    Adana’da bir kişi, bastığı evde karı-kocayı yaralayıp kaçarken, yaralı çift hastanede tedavi altına alındı.
    • 17.07.2022 - 18:34
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    Adana'da eve gelip karı-kocayı yaralayıp kaçtı

    Adana'da Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde Aytekin (32) - Eda Yakar (27) çiftinin evine saat 16.00 sıralarında gelen bir kişi zili çalıp tabanca zoruyla içeri girdi.

    Zanlı eve girer girmez tabancayla Aytekin Yakar’ı vururken, bıçakla da eşi Eda Yakar’ı yaraladı.

    Yaralı çift hastaneye kaldırıldı

    Zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı.

    Bu arada sesleri duyan apartman sakinleri eve geldiğinde karı-kocayı kanlar içinde bulup hemen 112’yi arayarak haber verdi.

    Olay yerine gelen ambulansla karı-koca Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

    Aranıyor

    İHA'nın aktardığına göre polis de kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

    Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor.

    Adana da eve gelip karı-kocayı yaralayıp kaçtı #1

    Adana da eve gelip karı-kocayı yaralayıp kaçtı #2

    Adana da eve gelip karı-kocayı yaralayıp kaçtı #3


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