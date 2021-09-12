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- Adana'da evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu
Adana'da evin mutfağına giren yılan paniğe neden oldu
Adana’nın Kozan ilçesinde bir eve giren yılan, yakalandıktan sonra doğaya bırakıldı.
- DHA
- 12.09.2021 - 22:21
Adana’nın Kozan ilçesinde bir evin mutfağına yılan girdi.
Yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğaya bırakıldı.
YILAN CANLI OLARAK YAKALANDI
İlçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Mücahit Sokak üzerinde oturan Fatma Tatar, mutfağında yılan görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Korkudan evden çıkan Tatar, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle ekiplere yılanın yerini gösterdi.
Ekipler, mutfak tezgahının altına giren yılanı, canlı olarak yakalayarak doğaya saldı.