DHA
Adını sıkça suç olaylarıyla duyduğumuz Adana’dan yine bir silahlı saldırı haberi geldi.
Adana’da Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Budan'ın başına 23.00 sularında ilginç bir olay geldi.
YATAĞINDA UYURKEN VURULDU
Budan, yatağında uyuduğu sırada iddiaya göre açık bahçe kapısından gizlice eve giren kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.
Bacağından vurulan Budan, çevredeki komşularının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Budan’ın tedavisi sürüyor.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis ekipleri, Budan’ı tabancayla vurup kaçan saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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