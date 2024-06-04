Adana'da evinde uyuşturucuyla yakalandı: 12,5 yıl hapis cezası verildi Evine yapılan baskında 84 gram uyuşturucu ele geçirilen şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıl hapis ve 25 bin TL adli para cezası verildi.

DHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor.

Bu kez operasyonun adresi Adana oldu.

Narkotik polisi, ihbar üzerine Yüreğir ilçesindeki M.B.'nin evine baskın yaptı.

84 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan aramada, evde gizlenmiş bölmede 84 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılan M.B. hakkında, Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı.

Uyuşturucuyu kimden aldığını söylemedi

Davanın ilk duruşmasında M.B, hakim karşısına çıktı. Avukatının da hazır bulunduğu duruşmada M.B., evinde bulunan uyuşturucuyu kendisinin kullandığını söyledi.

Uyuşturucunun fazla miktarda olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Ben bu uyuşturucuyu 1 ay içinde içiyordum. O yüzden fazla aldım." dedi. M.B. uyuşturucuyu kimden aldığını ise bilmediğini söyledi.

Beraatini istedi

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık M.B.'nin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan M.B., mütalaaya katılmadığını belirterek beraatini istedi. Sanık ve avukatının süre istememesi üzerine mahkeme heyeti kararını açıkladı.

12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi

Heyet, M.B.'yi fazla miktarda uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına mahkum etti. Heyet, M.B.'nin yurt dışına çıkış yasağının devamını da kararlaştırdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)