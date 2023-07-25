Adana'da evinin önünde otururken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi öldü

İHA
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'ndeki evinin önünde oturan Mustafa Kılıç, kimliği belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda göğsünden tabancayla vurulan Kılıç, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın öldüğü tespit etti.
Polisin olay yerindeki delil çalışmalarının ardından Kılıç'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.