Adana'da evinin zili çalınca balkona çıkan şahıs başından vuruldu

İHA
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde yabancı uyruklu Mahmut D. (27), evininin zili çaldığı için kimin geldiği görmek üzere balkona çıktı.
Bu sırada zili çalan şüpheli Ç.Ş., balkona çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurdu.
Şüpheli olay yerinden hızla kaçarken başından vurulan Mahmut D. ise kanlar içerisinde yere yığıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Mahmut D., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.