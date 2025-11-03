Adana'da evleri yangında küle döndü: Aile canını zor kurtardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, Elif Demir'e ait 3 katlı müstakil evin 2'nci katında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

Yangını gece uyanıp tesadüfen fark eden 63 yaşındaki Elif Demir, oğlu İsmail Demir, gelini ve torunlarıyla birlikte can havliyle kendilerini dışarı attı.

Yangında 3 katlı müstakil ev adeta küle dönerken o anlar anbean kameralara yansıdı.

"HER ŞEYİM YANDI"

Yaşadıkları dehşet anlarını anlatan Elif Demir, "Bir uyandım ki tuvaletin orada ışık vardı. Işığa doğru gittim, ev alev almıştı. Kaçın demeye kalmadan bütün ev alev aldı. 15 senedir burada oturuyorduk, her şeyim yandı. Şu anda komşularda veya kızımda kalıyoruz." dedi.

"BÜTÜN CAMLAR PATLADI, ÇOK KÖTÜYDÜ"

Yangına eşi ve çocuğuyla birlikte yakalanan İsmail Demir ise, "Annemin sesine kalktık, bütün ev alev almıştı. Eşim ve çocuğumu dışarıya çıkarttım, ben de evi kontrol edip çıktım ama o sırada zehirlendim. Bütün camlar patladı, çok kötüydü." diye konuştu.