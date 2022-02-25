Adana'da evlerinde çıkan yangınlar kabusa dönüştü

7 çocuklu bir ailenin evinde 3 gün içinde art arda yaşanan ve kendiliğinden çıktığı iddia edilen yangınlar, kabusları oldu.

Adana'nın Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Akıl ailesi, peş peşe çıkan yangınlar nedeni ile zor günler yaşadıklarını belirtti.

7 çocuk sahibi Bahar - Kenan Akıl çiftinin 3 gündür peş peşe çıkan yangın nedeniyle evdeki eşyaları zarar gördü.

3 GÜN ÜST ÜSTE YANGIN ÇIKTI

Tüm eşyaları parça parça yanan ve evleri savaş alanına dönen aile yangınların dinmesi için çözüm bekliyor.

20 Şubat’ta apartman boşluğunda çıkan ilk yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini söyleyen Kenan Akıl (38), ilk etapta elektrik kontağı ve çocukların yangını çıkarabileceğinden şüphelendiklerini söyledi.

Evde bulundukları odada Kur'an-ı Kerim dinleyen ve birçok kez kendi gözleri önünde eşyaların bir anda alev aldığını söyleyen Akıl çifti, komşuları ile birlikte büyük panik yaşadıklarını söyledi.

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"GELDİĞİMDEN BERİ HER ŞEY YANIYOR"

Balkonda ıslak sofra bezinin ve buzdolabının üstünde duran buhar makinasının bir anda alev aldığını anlatan Akıl, "2 yıl oldu burayı alalı. Bugüne kadar bir sorun yoktu. Ben maden ocağında çalışıyorum. Eşim 3 gün önce ulaştı geldim. Geldiğimden beri evde her şey yanıyor. Yangının elektrikten kaynaklanmadığı belirlendi. Çocuğun beşiği erimeye başlıyor. Siz burada iken çocuğun üzeri ısındı ve hiç lekesi olmayan kıyafeti yanmaya çalıştı. Evimizin yanan eşyalarını balkondan aşağıya attık. Çocuklar gözümüzün önündeyken oluyor. Buhar makinası gözümün önünde tutuştu. Komşumuz burada çekim yaparken canlı canlı başka yer odada kimse yokken yanmaya başladı. Sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Elbiseler yorganlar her şey yandı." dedi.

"ÇOCUKLARIN TÜM KIYAFETLERİ YANMAYA BAŞLADI"

Bahar Akıl da çocukları yanındayken odalar bomboşken eşyalarının bir anda yanmaya başladığını anlatarak, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Korku içinde yaşıyoruz. Çocuğun kıyafeti sizin yanınızda yanmaya çalıştı. Tüm çocukların kıyafetleri eşyalar gitti" diye konuştu.

Komşuları ise eve geldiklerinde cep telefonu ile çekim yaparken başka odada yangın çıktığını anbean kaydettiklerini anlattı. Akıl ailesi, yangınların bitmesi için çözüm bekliyor.