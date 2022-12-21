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    Adana'da, evlerinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

    2 şüphelinin evlerinde ve kiraladıkları villada Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini alan ekipler operasyon düzenlendi. İklimlendirme düzeneği ile kenevir yetiştiren şüpheliler gözaltına alındı.
    • 21.12.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 16:59
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    Adana'da, evlerinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

    Adana’nın Yüreğir ilçesinde ikamet eden 2 kişinin evinde ve Sarıçam ilçesinde kiraladıkları villada uyuşturucu yetiştirdiğini belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Söz konusu adreslerde aramalar yapıldı.

    Ele geçirilenler

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme düzeneği kullanılarak yetiştirilen saksılara ekili 32 kök Hint keneviri ile 100 gram esrar, hassas terazi, havalı tüfek ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

    Jandarma ekipleri, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

    Adana da, evlerinde kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı #1


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