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- Adana’da, evli kızı başka birine kaçınca kızını bıçakladı
Adana’da, evli kızı başka birine kaçınca kızını bıçakladı
- DHA
- 18.08.2021 - 17:45
- Güncelleme : 18.08.2021 - 17:53
Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde ikamet eden İsa D. (56), eşini bırakıp başka birine kaçan hamile kızı Ümmü Gülsüm A.’yı (24) kaçtığı yerden alıp, kendi evine getirdi.
Baba ve kız arasında evde başlayan tartışmada İsa D., saat 14.30 sıralarında Ümmü Gülsüm A.’yı darbetti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Daha sonra mutfaktan bıçak alan baba İsa D., kızını boğazından yaraladı.
Evdekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese intikal etti.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Ağır yaralı halde Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ümmü Gülsüm A., buradan Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Ümmü Gülsüm A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Adana’da, evli kızı başka birine kaçınca kızını bıçakladı VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İsa D., Yüreğir Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na götürülen İsa D., daha sonra emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.