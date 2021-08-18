Adana’da, evli kızı başka birine kaçınca kızını bıçakladı

Evli ve hamile olan kızı Ümmü Gülsüm A.’yı kaçtığı adamın yanından alıp evine getiren İsa D., çıkan tartışmada kızını bıçakla boğazından yaraladı.

Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde ikamet eden İsa D. (56), eşini bırakıp başka birine kaçan hamile kızı Ümmü Gülsüm A.’yı (24) kaçtığı yerden alıp, kendi evine getirdi.

Baba ve kız arasında evde başlayan tartışmada İsa D., saat 14.30 sıralarında Ümmü Gülsüm A.’yı darbetti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Daha sonra mutfaktan bıçak alan baba İsa D., kızını boğazından yaraladı.

Evdekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese intikal etti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralı halde Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ümmü Gülsüm A., buradan Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Ümmü Gülsüm A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsa D., Yüreğir Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu’na götürülen İsa D., daha sonra emniyete getirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.