- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana'da evsiz genci bıçaklayıp kaçtı
Adana'da evsiz genci bıçaklayıp kaçtı
Sokakta yaşayan evsiz genç, otogarda kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan, genç hastanede tedaviye alındı.
- DHA
- 03.12.2021 - 08:45
Adana’nın Seyhan ilçesinde sokakta yaşayan evsiz Fatihan Çırak (27), gece saat 01.00 sıralarında Merkez Otogar’ın peronlar bölümünde kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Çırak'ı bacağından bıçaklayan kimliği belirsiz şüpheli, olay yerinden kaçtı.
Otogar esnafının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Bacağından yaralanan Çırak, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.