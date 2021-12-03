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    Adana'da evsiz genci bıçaklayıp kaçtı

    Sokakta yaşayan evsiz genç, otogarda kavga ettiği kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan, genç hastanede tedaviye alındı.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 08:45
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    Adana'da evsiz genci bıçaklayıp kaçtı

    Adana’nın Seyhan ilçesinde sokakta yaşayan evsiz Fatihan Çırak (27), gece saat 01.00 sıralarında Merkez Otogar’ın peronlar bölümünde kimliği belirsiz bir kişi ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Çırak'ı bacağından bıçaklayan kimliği belirsiz şüpheli, olay yerinden kaçtı.

    Otogar esnafının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

    POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

    Bacağından yaralanan Çırak, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

    Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da evsiz genci bıçaklayıp kaçtı #1

    Adana da evsiz genci bıçaklayıp kaçtı #2

    Adana da evsiz genci bıçaklayıp kaçtı #3

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