Adana'da faili meçhul cinayetle ilgili zanlılar adliyeye sevk edildi

Kozan ilçesinde bir kişinin sosyal medyadaki küfürleşme yüzünden öldürüldüğü olayda, cinayeti planladıkları öne sürülen 5 zanlıya adli işlem başlatıldı.

Adana'da 17 Mart 2022 tarihinde Kozan'ın Tufanpaşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler, bir telefon dükkanına pompalı tüfekle ateş açıp, kaçtı.

Bu sırada dükkanda oturan 27 yaşındaki Umut Barış Koç, saldırganların silahından çıkan saçmalarla ağır yaralandı.

Hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç'un öldüğü belirlendi.Koç, yakınları tarafından toprağa verildi. Bu olaydan sonra Adana polisi zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Polis olayın bir çete tarafından yapıldığını saptaması üzerine devreye Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri girdi.

7 zanlı, eş zamanlı baskınla yakalandı

Zanlılara yönelik başlayan takip sonucunda 7 şüpheli belirlendi. Polis 19 Nisan günü şafak vakti Kozan'da operasyonu başlatarak zanlıları yakalamak için 12 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Cinayetin sosyal medyadaki küfürleşme yüzünden işlendiği öğrenildi

Polis adreslerde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, kar maskesi, 20 mermi ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete getirilen zanlılar sorgularında cinayetle alakalarının olmadığını öne sürdü. Polis ise yaptığı çalışmada cinayetin sosyal medyadan küfürleşme yüzünden işlendiğini belirledi.

Kiralık katil tuttular

İHA'nın haberine göre; Öldürülen şahsın sosyal medyadan bir kişiye küfrettiği ve tehdit ettiği o şahsın da cinayeti azmettirdiği, gözaltına alınan 7 şahsına cinayet planı yaparak iki kiralık katil bulup cinayeti işlediği öne sürüldü.

5 kişi adliyeye sevk edildi

Polis 7 zanlıdan 2’sinin ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, 5 zanlı adliyeye sevk edildi. Polis cinayeti azmettiren ve cinayeti işleyen 3 kişiyi de bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.