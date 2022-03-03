Adana'da feci kaza sonrası korkan sürücü aracını terk etti

Adana'da feci kaza sonrası korkan sürücü aracını terk etti

Çukurova ilçesinde kontrolden çıkarak otobüs durağına dalan sürücü, ardından aydınlatma direği ve ağacı devirdi. Kaza etkisiyle korkan sürücü aracından inip kaçtı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde kontrolden çıkan 01 AJF 881 plakalı lüks araç kontolden çıktı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Toros Mahallesi Mavi Bulvar'da otobüs durağına daldı.

ÖNCE DURAĞA SONRA DİREĞE VE AĞACA ÇARPTI

Çarpma etkisinin ardından durdurulamayan araç, durağın ardından birkaç metre ötedeki aydınlatma direğini ve bir ağacı devirdi.

KAZADAN SONRA ARACINI TERK ETTİ

Kazanın ardından büyük korku yaşayan kimliği belirsiz sürücü, lüks otomobilini terk etti. Aracından inip kaçmaya başlayan sürücüden haber alınamadı.

Öte yandan bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerindeki incelemenin ardından hasar gören aracı otoparka çekti.

Sürücüyü tespit etmek için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.