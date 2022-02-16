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- Adana'da FETÖ hükümlüsü, saklandığı çiftlikte hayatını kaybetti
Adana'da FETÖ hükümlüsü, saklandığı çiftlikte hayatını kaybetti
- DHA
- 16.02.2022 - 14:36
- Güncelleme : 16.02.2022 - 14:39
Adana'nın Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde 2016'da FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenerek meslekten ihraç edilen eski komiser Mehmet Kargın, 21 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
FETÖ HÜKÜMLÜSÜ SAKLANDIĞI ÇİFTLİKTE ÇUKURA DÜŞTÜ
Kargın, yerel mahkemenin verdiği 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca saklanmak için arkadaşının çiftliğine gitti. Kargın, ahırların arasında dolaşırken gider çukuruna düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Çiftlikte çalışanlar Kargın'ı çukurdan çıkarıp, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık görevlileri, Kargın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Kargın'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsisinin ardından cenazesi alınan Kargın, ailesi tarafından defnedildi.