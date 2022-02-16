Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana'da FETÖ hükümlüsü, saklandığı çiftlikte hayatını kaybetti

Adana'da FETÖ hükümlüsü, saklandığı çiftlikte hayatını kaybetti

FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenip meslekten ihraç edilen ve kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eski komiser Mehmet Kargın, saklandığı çiftlikte çukura düşerek, yaşamını yitirdi.