Emniyet ekiplerinin FETÖ'ye yönelik başlattığı şafak operasyonunda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ terör örgületlerine yönelik mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılan, mahrem yapılanmada yer aldıkları belirlenen, örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞAFAK OPERASYONU

Aralarında meslekten ihraç polis ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı VİDEO

