Petrol
108.97
-0.47%
Euro
16.30
0.16%
Dolar
14.82
0.06%
Altın
916.87
0.12%
Borsa
2172
0.00%
Bitcoin
706.443
1.46%
BTXN Coin
37.40
-7.69%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

    Emniyet ekiplerinin FETÖ'ye yönelik başlattığı şafak operasyonunda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
    • AA
    • 29.03.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ terör örgületlerine yönelik mücadelesi sürüyor.

    Bu kapsamda, FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılan, mahrem yapılanmada yer aldıkları belirlenen, örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası olan, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulunduğu zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    ŞAFAK OPERASYONU

    Aralarında meslekten ihraç polis ve öğretmenin de bulunduğu 15 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi.

    15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Adana'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı VİDEO

    Adana da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı #1

    Adana da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı #2

    Adana da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı #3

    Adana da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı #4


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray'da seçim tarihi
    Futbol

    Galatasaray'da seçim tarihi

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya gönderme
    Magazin

    Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya gönderme

    Görüş Bildir