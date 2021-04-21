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    Adana’da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

    Operasyon kapsamında; 6’sı askeri öğrenci, 1’i öğretmen ve 1’i astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 09:32
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    Adana’da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapmasında çalışma başlattı.

    Çalışma sonucunda 6’sı askeri öğrenci, 1’i öğretmen, 1’i de İncirlik Üs Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaparken açığa alınan 8 kişinin, FETÖ ile bağlantısı olduğu saptantı.

    BANKAYA PARA AKTARIMI

    Aynı zamanda zanlıların, mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlarla arandığı öne sürüldü. Zanlılardan öğretmenin, terör örgütünün bankasına para yatırdığı da belirlendi.

    Adana’da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı VİDEO

    8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    8 kişi bu sabah yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Adli Tıp'a getirilip sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana’da FETÖ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı #1

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