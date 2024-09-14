Adana'da filmleri aratmayan operasyon Lüks araçla torbacılık yapan şüpheliler, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başarılı operasyonla yakalandı.

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İHA

Tır sürücüsü Necmettin A.'nın kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Narkotik polisleri, tırı takip ederek Necmettin A.'nın uyuşturucu maddeyi Mehmet T.'ye verdiğini tespit etti.

O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bu kez aracı takibe alan narkotik polisleri bir süre sonra aracının önünü kesip silah çekerek şüphelileri aşağı indirdi.

Şüpheliler etkisiz hale getirilirken, o anlar anbean kaydedildi.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Ekiplerce, araçta yapılan aramalarda valiz içerisinde 6 pakette toplam 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheliden Mehmet T, sorgusunda susma hakkını kullandı.

Necmettin A. ise, daha önce Mehmet T. ile anlaşarak aldığı çantayı kamyoncular garajında tekrar Mehmet T.'ye teslim ettiğini açıklarken, bir diğer şüpheli Şahin T. ise uyuşturucu ile alakası olmadığını iddia etti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada, şüphelilerden Mehmet T. ve Necmettin A. tutuklanırken, Şahin T.'ye ise ev hapsi cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)