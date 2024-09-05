Adana'da, Yenibey Mahallesi'nde bulunan bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisini alan Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.
Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kimliği tespit edilen şahsın 2 katlı müstakil evine operasyon düzenledi.
FIRININ İÇİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Ekiplerin, şüpheli Mustafa E.'nin evinde yaptıkları aramada, mutfaktaki ankastre fırının yerinden gevşetildiğini fark etti.
Fırını çeken polis, gizli bölmede 3 ruhsatsız tabanca ile 43 mermi, 30 tüfek fişeği ile 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.
"KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUM"
Gözaltına alınıp Hürriyet Polis Merkezi’ne götürülen Mustafa E.’nin, çeşitli suçlardan 10 kaydı olduğu belirlendi.
Mustafa E., sorgusunda, "Silah, mermi ve uyuşturucu bana ait değil. Kimin oraya koyduğunu bilmiyorum." dedi.
İşlemleri tamamlanan Mustafa E., adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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