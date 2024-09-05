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Adana'da fırınından ruhsatsız silahlar çıktı: Kim koydu bilmiyorum

Adana'da fırınından ruhsatsız silahlar çıktı: Kim koydu bilmiyorum Seyhan'da bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, ankastre fırının üzerindeki gizli bölmede 3 ruhsatsız tabanca, 73 mermi ve fişek ile 5 uyuşturucu hap ele geçirdi. O sırada evde bulunan şüpheli ise "Kimin koyduğunu bilmiyorum" dedi.