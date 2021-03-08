Adana'da fuhuş yapmak istemeyen kadına şiddet

Arkadaşının evinde kaldığı sırada kendisine yapılan fuhuş teklifini kabul etmediği için saçları kesilen ve bıçaklanan kadın tedavi altına alınırken, yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.

Diyarbakır’da yaşayan Kadriye Ç. (31), Adana’ya gelerek arkadaşı olan ve Dilan B. (32) ile yaşayan Zekiye D.’nin (29) Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evinde kalmaya başladı.

23 Şubat akşamı ise eve Dilan B.’nin kız kardeşi Serap B. (30), 10 yaşındaki oğlu ile geldi.

İddiaya göre Dilan B. ile kız kardeşi Serap B., Kadriye Ç.’ye fuhuş yapması teklifinde bulundu.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN GÖZLERİ ÖNÜNDE YAPTI

Ancak Kadriye Ç. bu teklifi kabul etmeyince iki kız kardeş ile Kadriye Ç. arasında tartışma başladı. Tartışma büyüyünce iki kız kardeş, 10 yaşındaki çocuğun gözü önünde Kadriye Ç.’nin saçını kesip, bıçakla yaraladı.

Genç kadın yaralanınca 3 kadın, 10 yaşındaki çocuğu da alıp evden ayrıldı.

Zekiye D., geri eve dönerek sağlık ekiplerini arayıp yaralı olduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

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KAVGANIN SEBEBİNİ BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Kadriye Ç., ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın hemen ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Zekiye D., alınan ifadesinde Kadriye Ç. ile iki kız kardeşin kavga ettiğini, neden kavga ettiklerini bilmediğini kimin bıçakladığını görmediğini söyledi.

(Kadriye Ç.)

‘KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTIM’

Polis, olaydan bir hafta sonra Serap B.’yi saklandığı evde yakaladı.

Serap B. de ifadesinde kimseye fuhuş yapması için baskı yapmadıklarını, bir anda ablası ile Kadriye Ç.’nin kavga etmeye başladığını, kendisinin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada Kadriye Ç.’nin bıçaklandığını, bu nedenle hemen oğlu ve ablasıyla ayrıldığını, daha sonra da ablasını hiç görmediğini öne sürdü.

(Dilan B.)

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ARANIYOR

Polis, olaydan sonra kaçan ve bir daha ulaşılamayan Dilan B.’yi bulmak için operasyonlara devam ediyor.

Zanlı Serap B. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Serap B., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “fuhşa teşvik etmek” ve “yaralama olayına karışmak” suçlamasıyla tutuklandı.

Vücudunun 3 yerinden bıçakla yaralanan Kadriye Ç.'nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.