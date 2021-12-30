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- Adana'da garsona saldıran zanlı tutuklandı
Adana'da garsona saldıran zanlı tutuklandı
Bir restoranda çalışan garsonu silahla ağır yaralayarak gözaltına alınan Enes Y. isimli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
- AA
- 30.12.2021 - 10:08
Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesindeki restoranda çalışan Erdal Çelik, 28 Aralık'ta iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.
Çelik, hastaneye kaldırılmış, şüpheli Enes Y. de gözaltına alınmıştı.Polise teslim edilen Enes Y'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yaralı Çelik'in tedavisinin Seyhan Devlet Hastanesi'nde sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.