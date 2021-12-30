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    Adana'da garsona saldıran zanlı tutuklandı

    Bir restoranda çalışan garsonu silahla ağır yaralayarak gözaltına alınan Enes Y. isimli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
    • AA
    • 30.12.2021 - 10:08
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    Adana'da garsona saldıran zanlı tutuklandı

    Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesindeki restoranda çalışan Erdal Çelik, 28 Aralık'ta iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı.

    Çelik, hastaneye kaldırılmış, şüpheli Enes Y. de gözaltına alınmıştı.Polise teslim edilen Enes Y'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Yaralı Çelik'in tedavisinin Seyhan Devlet Hastanesi'nde sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Adana da garsona saldıran zanlı tutuklandı #1

    Adana da garsona saldıran zanlı tutuklandı #2

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