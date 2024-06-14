Haberler



3. Sayfa



Adana'da gasbettiği kadını hem dövdü hem de ayağından vurdu

Adana'da gasbettiği kadını hem dövdü hem de ayağından vurdu Adana'da 2 bin 500 lirası gasbedilip darbedilen kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Şüpheli ise kadın polise şikayetçi olduğu için onu ayağından vurdu. O anlar saniye saniye görüntülenirken şüpheli tutuklandı.