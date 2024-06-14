Kendisinden şikayetçi olan kadını ayağından vurdu...
Olayın adresi Adana.
5 Haziran günü Çukurova ilçesinde Senanur A. ile Yasin Y., Toros Mahallesi'nde buluştu. Yasin Y., kadını alarak otomobiliyle Karaisalı ilçesinde bir tarlaya götürdü.
Bir süre sohbetin ardından Yasin Y. , kadının 2 bin 500 TL’sini gasp edip onu darbederek telefonunu da kırdı.
Gasbedildi, şikayetçi oldu
Kendi imkanlarıyla polis merkezine giden Senanur A., Yasin Y.’den şikayetçi oldu. Ardından Yasin Y., kadını şikayetini geri çekmesi için tehdit etmeye başladı.
Ayağından vurdu
7 Haziran günü gece saat 00.30 sıralarında şüpheli, kadını tekel bayide alışveriş yaparken tabancayla ayağından vuruldu.
Kadın yere yığılırken şüpheli hızla kaçtı, olay anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavisinin ardından taburcu oldu.
Suç makinesi çıktı
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde saklandığı tespit edildi. Eve yapılan operasyonla şüpheli, suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.
Şüpheli Yasin Y.’nin, ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Uyuşturucu madde kullanma’, ‘Ruhsatsız silah buldurma’ ve ‘Tehdit’ gibi suçlardan 25 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Tutuklandı
Emniyetteki ifadesinde savunmasını yapan Yasin Y., "Şikayetini geri çekmeyeceğini söyleyerek, benden para istiyordu. Şantajına daha fazla dayanamadım." dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış