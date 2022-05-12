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    Adana'da gece kulübü çıkışında cinayet

    Gece kulübünde eğlendikten sonra mekandan ayrılan Mehmet Yıldız, kendisine eşlik eden arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
    • 12.05.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 09:41
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    Adana'da gece kulübü çıkışında cinayet

    Osmaniye'den Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir gece kulübüne giden Mehmet Yıldız ile arkadaşı M.G., mekan çıkışı bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu.

    Kendini kaybeden M.G., cebindeki bıçakla Yıldız'ı göğsünden yaraladı.

    Hayatını kaybetti

    Ağır yaralanan Yıldız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    Adana'da gece kulübü çıkışında cinayet VİDEO

    Saldırganı çevredekiler yakaladı

    Bu sırada olayda kullandığı bıçağı kaldırımdaki çiçeklerin arasına atan M.G., kaçmaya çalıştığı sırada çevredeki vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edildi. DHA'nın haberine göre şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

    Adana da gece kulübü çıkışında cinayet #1

    Adana da gece kulübü çıkışında cinayet #2

    Adana da gece kulübü çıkışında cinayet #3

    Adana da gece kulübü çıkışında cinayet #4


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