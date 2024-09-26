Adana'da gece vakti güneş gözlüğüyle soygun Gece vakti güneş gözlüğü takarak yüzünü gizlemeye çalışan Y.Ç. ile arkadaşı Yaşar B., girdikleri apart otelden dizüstü bilgisayar ile cep telefonu çaldı.

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DHA

Adana'nın Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde gece saatlerinde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Gece vakti güneş gözlüğü takarak yüzünü gizlemeye çalışan 17 yaşındaki Y.Ç. ile arkadaşı Yaşar B., Abidinpaşa Caddesi'ndeki bir apart otele gitti.

İçeride kimsenin olmadığını fark eden 2 kişi, arızalı olan ve telle kapatılan giriş kapısını açıp, apart otele girdi.

Y.Ç. odaları gezip, çalınabilecek malzeme olup olmadığını kontrol etti.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Yaşar B. de kapının önündeki sandalyeye oturarak gözcülük yaptı. Y.Ç., danışma masasındaki dizüstü bilgisayar ile çekmecedeki cep telefonunu çaldı.

Yaşar B. de otelden çıktığı sırada sandalyeyi merdivenlerden düşürdü. Kendi aralarında konuşup, gülen şüpheliler daha sonra otelden çıkıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

İş yerine geldiğinde hırsızlığı fark eden Duran Ali K.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, adreslerine yapılan baskında Y.Ç. ile Yaşar B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, çaldıkları eşyaları sattıklarını ve parayı paylaştıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. ile Yaşar B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)