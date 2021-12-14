Seyhan ilçesinde berbere giden genç adam, tıraş olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Genç adam, berber sahibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Ömer Kaya (22), tıraş olmak için Ercan Ocaklı'nın (29) berber dükkanına geldi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Tıraş olduğu sırada fenalaşan genç adam kalp krizi geçirdi.

Ercan Ocaklı'nın ve berber dükkanında bulunan vatandaşların müdahalesinin ardından genç adam, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanla hastaneye kaldırıldı.

Adana'da genç adam tıraş olurken kalp krizi geçirdi ViDEO

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay ise iş yerindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Ömer Kaya, yaş pasta alarak Ercan Ocaklı’nın dükkanına geldi ve teşekkür etti.

"BU DURUMLARDA PANİK YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Ercan Ocaklı, “Arkadaşlar bana seslendiğinde uzaktan bakınca Ömer’in düştüğünü gördüm. Tepkilerine bakınca kalp krizi olduğunu anladım. İlk müdahalenin ardından ambulans geldi. Şu an Ömer’in durumu iyi. Geçen gün de geldi pasta getirdi teşekkür için. Durumu iyi. İster istemez insan panik yapıyor, korku yaşıyor. Ancak bu tür durumlarda panik yapılacak bir şey yok. Panik yapmak kötü sonuçlar ortaya çıkarır” şeklinde konuştu.













