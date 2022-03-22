Adana'da genç çocuk, annesini rahatsız eden babasını öldürdü

Seyhan ilçesinde annesi ile babasının boşanma aşamasında olduğu 17 yaşındaki M.A.A, maddi sebeplerden dolayı tartıştığı babasını katletti.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 17 Mart’ta yaşanan olayda, L.A. isimli kadın, kocası Mustafa Alto’dan şiddet gördüğünü öne sürerek boşanmaya karar verip ayrı yaşamaya başladı.

Çiftin çocukları Kemal A. (22), Kadir A. (23) ve M.A.A. (17) ise babaları Mustafa Alto ile maddi sebeplerden dolayı arası bozuldu.

Olay günü kuzenleri Emrullah Ö.’yü de yanlarına alan 3 kardeş babaannelerinin evinde babaları Mustafa Alto’yla buluştu.

BABA SİLAH ÇEKTİ

Baba ve oğulları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Alto, çocuklarına tabanca çekti.

Bunun üzerine Kadir A.’da elindeki tabancayla havaya ateş edip kardeşi M.A.A.’ya babasını vurmasını söyledi.

KÜÇÜK KARDEŞ BABASINI BACAĞINDAN VURDU

M.A.A., pompalı tüfekle Alto’yu bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan baba, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi.

KURTARILAMADI

Bacağından yaralı baba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden baba , buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

3 KARDEŞ, 1 KUZEN GÖZALTINDA

Olaya karışan kardeşler Kemal, Kadir ve M.A.A. İle kuzen Emrullah Ö. gözaltına alındı.

"ANNEMİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Babasını öldüren M.A.A.’nın Çocuk Şube Müdürlüğü’nde verdiği ifadesinde “Babam annemi sürekli rahatsız ediyordu. Ayrıca sahibi olduğu evin kirasını sadece kendisi alıp hakkımızı vermiyordu. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım” dediği öğrenildi.

GERİYE ANAM, BABAM, YÜREĞİM PAYLAŞIMI KALDI

4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 4’ü de tutuklanırken geriye M.A.A.’nın annesiyle çektirdiği ve üzerine “Anam babam yüreğim” yazdığı sosyal medyadaki fotoğrafı kaldı.