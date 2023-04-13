Adana'da genç kız tartıştığı erkek arkadaşını tekmeledi: O anlar kamerada

İHA
Adana'da yaşanan tartışmada facianın eşiğinden dönüldü.
Seyhan ilçesinde bir genç kız ile yanındaki erkekle tartışmaya başladı.
Bu sırada tansiyonun yükselmesiyle öfkelenen kız, erkeğe tekme atıp elleriyle vurdu. Daha sonrada yola çıkan genç kızı erkek tutup sakinleştirmeye çalıştı.
Ezilmekten son anda kurtuldu
Ancak genç kız bir türlü sakinleşmedi.
Ardından yola fırlayarak kendini otomobilin önüne attı. Bu sırada dikkatli sürücünün manevrasıyla öfkeli kadın son anda kurtuldu.
Sürücü tepki gösterdi
Otomobilin teğet geçtiği olayda agresif tavırlar sergileyen kıza araç sürücüsü durup yanına gelerek tepki gösterdi.
O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.