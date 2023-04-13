İHA

Adana'da yaşanan tartışmada facianın eşiğinden dönüldü.

ilçesinde bir genç kız ile yanındaki erkekle tartışmaya başladı.

Bu sırada tansiyonun yükselmesiyle öfkelenen kız, erkeğe tekme atıp elleriyle vurdu. Daha sonrada yola çıkan genç kızı erkek tutup sakinleştirmeye çalıştı.

Ezilmekten son anda kurtuldu

Ancak genç kız bir türlü sakinleşmedi.

Ardından yola fırlayarak kendini otomobilin önüne attı. Bu sırada dikkatli sürücünün manevrasıyla öfkeli kadın son anda kurtuldu.

Sürücü tepki gösterdi

Otomobilin teğet geçtiği olayda agresif tavırlar sergileyen kıza araç sürücüsü durup yanına gelerek tepki gösterdi.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da genç kız tartıştığı erkek arkadaşını tekmeledi: O anlar kamerada
Adana'da genç kız tartıştığı erkek arkadaşını tekmeledi: O anlar kamerada
Adana'da genç kız tartıştığı erkek arkadaşını tekmeledi: O anlar kamerada
Adana'da genç kız tartıştığı erkek arkadaşını tekmeledi: O anlar kamerada