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    Adana’da genç kızdan erkeğe şiddet: Tehdit edip tekmeledi

    Genç bir kızın kaldırımda oturan bir erkeğe tekme ve tokat atıp tehdit ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 01.05.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 11:24
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    Adana’da genç kızdan erkeğe şiddet: Tehdit edip tekmeledi

    Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde, iddiaya göre mahallede kaldırımda oturan bir erkeğin yanındaki genç kız birden bağırmaya başlayıp tehdit etmeye başladı.

    İHA’nın haberine göre genç kız, kaldırımda oturan erkeğe tokat ve tekme atarak birkaç kez ‘Seni öldürürüm.’ diyerek tehdit etmeye başladı.

    O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Genç kıza karşılık vermeden oturdu

    Görüntülerde, erkeğin genç kıza karşılık vermeden durması dikkat çekti. Bir süre sonra genç kız, eşyalarını toplayıp bölgeden ayrıldı.

    Adana’da genç kızdan erkeğe şiddet: Tehdit edip tekmeledi ViDEO

    Adana’da genç kızdan erkeğe şiddet: Tehdit edip tekmeledi #1

    Adana’da genç kızdan erkeğe şiddet: Tehdit edip tekmeledi #2


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