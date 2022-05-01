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- Adana’da genç kızdan erkeğe şiddet: Tehdit edip tekmeledi
Adana’da genç kızdan erkeğe şiddet: Tehdit edip tekmeledi
Genç bir kızın kaldırımda oturan bir erkeğe tekme ve tokat atıp tehdit ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- 01.05.2022 - 10:19
- Güncelleme : 01.05.2022 - 11:24
Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde, iddiaya göre mahallede kaldırımda oturan bir erkeğin yanındaki genç kız birden bağırmaya başlayıp tehdit etmeye başladı.
İHA’nın haberine göre genç kız, kaldırımda oturan erkeğe tokat ve tekme atarak birkaç kez ‘Seni öldürürüm.’ diyerek tehdit etmeye başladı.
O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Genç kıza karşılık vermeden oturdu
Görüntülerde, erkeğin genç kıza karşılık vermeden durması dikkat çekti. Bir süre sonra genç kız, eşyalarını toplayıp bölgeden ayrıldı.
Adana’da genç kızdan erkeğe şiddet: Tehdit edip tekmeledi ViDEO