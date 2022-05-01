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Adana’da genç kızdan erkeğe şiddet: Tehdit edip tekmeledi

Adana’da genç kızdan erkeğe şiddet: Tehdit edip tekmeledi

Genç bir kızın kaldırımda oturan bir erkeğe tekme ve tokat atıp tehdit ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.