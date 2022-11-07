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    Adana'daki gençlerin havai fişekli oyunu dehşet saçtı

    Sokak ortasında iki grup gencin havai fişekleri birbirine doğru atarak oyun oynaması olaya tanıklık eden vatandaşları hayrete düşürdü.
    • 07.11.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 10:10
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    Adana'daki gençlerin havai fişekli oyunu dehşet saçtı

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda iki grup genç birbirlerine sokak ortasında havai fişek attı.

    Gruptakiler, sokaktan bir minibüsün geçmesine ve vatandaşların bulunmasına rağmen birbirlerine havai fişek atmayı sürdürdü.

    Park halindeki araçların arkasında sığındılar

    O anlara maruz kalan vatandaşlar ve olay içinde olan gruptaki gençler, panikle atılan havai fişeklerden saklanmak ve kurtulmak için ara sokaklara girerek ya da park halindeki otomobillerin arkasına sığındı.

    Gençlerin havai fişekleri birbirine atarak oyun oynaması görenleri hayrete düşürdü.

    Adana’da gençlerin havai fişekle tehlikeli oyunu VİDEO

    O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

    Havai fişekten gelen patlama seslerinden kaynaklı mahallede park halindeki bir otomobilin alarmının çaldı ve o anlar saniye saniye biir vatandaşın balkonundan amatör kamera ile kaydedildi.

    İHA'nın haberine göre, gençlerin havai fişek atmasının sebebi birbiriyle şakalaşmak için olduğu öğrenildi.

    Adana daki gençlerin havai fişekli oyunu dehşet saçtı #1


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