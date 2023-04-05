Adana’da girdiği dönercide yedi, içti ücreti ödemeden kaçtı Bir restoranda 100 liralık yemek yedikten sonra “cüzdanım arabada kalmış” diyen kişi, kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki döner restoranına giden kişi, yemek ve içecek siparişi verdi.

Yaklaşık 100 liralık yemeği yiyen şahıs, içeceği de içip kasaya geldi.

“Cüzdanım arabada kalmış, alıp geliyorum”

Ücreti ödemek isteyen şahıs, ceplerini kontrol ettikten sonra “Cüzdanım arabada kalmış, alıp geliyorum.” diyerek dışarı çıktı.

Restoran çalışanı bekledi ancak yemek yiyen şahıs bir türlü gelmedi.

"Parası yoksa gelsin bize söylesin"

O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşananları anlatan restoran çalışanı Eyüp Taş, “Yemek yiyen vatandaş cüzdanının arabada kaldığını söyleyip, ücret ödemeden gitti. Daha önce de buna benzer olayları, başka şahıslar yaptı. Parası yoksa gelsin bize söylesinler, biz yardımcı oluruz. Ama böyle bizi kandırıp gitmesinler.” dedi.