Adana'da gözünün önünde eşine çarpan sürücü serbest kaldı

Halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden maktulün eşi, otobüs şoförünün suçsuz bulunup serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Adana’da 20 Ağustos'ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesinde Ağız ve Diş Hastanesi yakınında 46 yaşındaki Mehmet Nuri Y. yönetimindeki 01 J 0109 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki dolmuş şoförü Rüstem Bakır'a çarptı.

Ağır yaralanan Bakır, çevredekilerin ihbarı üzerine Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

23 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından Bakır 'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GERİDE EŞİ VE 3 ÇOCUĞU KALDI

Öte yandan, Bakır'a çarpan halk otobüsünün araç kamerasının yanı sıra iş yerlerinin kamerasının da kaza anını görüntülediği ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden Bakır’dan geriye ise gözü yaşlı eşi Yasemin ve 3 çocuğu kaldı.

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"KARŞI TARAF SUÇLU OLMASINA RAĞMEN ADALET YANIMIZDA OLMADI"

Eşinin kendilerini balkonda görünce el sallayıp karşıya geçmek isterken halk otobüsünün çarptığını her şeyin gözleri önünde olduğunu belirten Yasemin Bakır, “Olay gözümüzün önünde oldu. Balkonda, onun işten gelmesini bekliyorduk. Elini kaldırıp ben geliyorum demesiyle otobüs çarptı. Öleli 25 gün oldu ve yüzde 100 karşı taraf suçlu olmasına rağmen adalet yanımızda olmadı. Bu kişi elini kolunu sallayarak şu an dışarıda, hatta evimin önünde hala çalışıyor. Bu kişi hala işini yapıyor ve hayatını yaşıyor.





"O KİŞİNİN DIŞARIDA OLMASI İNSANA DOKUNUYOR"

Kazayı gördüğüm o an inanamadım, inanmak istemedim. Kaza alanına yaklaşmak istedim ama beni bırakmadılar. O halimle bile bağırıyordum kalbine ve nabzına bakın gözünü açık tutun diyerek yönlendirmeye çalıştım. Ben adalet, hukuk ve yargının görevini yapmasını istiyorum. Geride 3 çocuk var, bir şekilde hayata devam edeceğiz ama o kişinin dışarıda olması insana dokunuyor.” şeklinde konuştu.







