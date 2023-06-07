Adana'da güvenlik görevlisi, bıçaklanarak öldürüldü Erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi, mesai sırasında tartıştığı kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

DHA Güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, başına geleceklerden habersiz Adana’nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde dolaşıyordu. Bu sırada Şahin'in yanına kimliği belirsiz iki kişi geldi. Taraflar henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki şüpheli, güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Göğsünden bıçaklandı Şahin, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar ise yurt bahçesinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin'i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Müdahaleler yetmedi İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, katillerin peşinde... Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaçan iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.