Adana'da güvenlik görevlisi, altın dolu çantayı sahibine ulaştırdı Çukurova'da oğlunun nişanında takacağı 2 bilezik ve 10 yarım altını, ablasını ziyarete gittiği hastanede unutan Faize Dizman, güvenlik görevlisinin altınları kendine ulaştırmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

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DHA

Adana'da yaşanan olay, 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti.

Çukurova ilçesinde yaşanan olayda, Faize Dizman, oğlunun nişanı için aldığı 2 çift bilezik ve 10 yarım altını da yanına alarak, Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ablası Yıldız İzgi'yi ziyarete gitti.

ALTIN DOLU ÇANTAYI HASTANEDE UNUTTU

Ablasının doktorundan bilgi alan Dizman, altın dolu çantayı odada unutarak hastaneden ayrıldı.

Görevli asistan bir süre sonra çantayı fark edince güvenlik görevlisi Sadi Işık’a bildirdi.

ÇANTAYI SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Çantayı alıp odadan ayrıldıktan sonra içini kontrol eden Işık, Dizman’ın cep telefonunu ve altınları fark etti.

Cep telefonundan son aranan numaraları kontrol ettiğinde kadının damadına ulaşan Işık, çantayı sahibine teslim etti.

PLAKET VERİLDİ

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çiğdem Erhan, dürüstlüğü nedeniyle güvenlik görevlisi Işık’a plaket verdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sadi Işık, “Telefonda en son aranan kişiyi aradım ve çanta sahibi buraya geldi. Çantasını teslim ettim. Ben görevimi yaptım. O takılar düğün takısıymış. Evine hırsız girince altınları yanında taşıyormuş." dedi.

'HIRSIZ GİRDİ DİYE YANIMDA TAŞIYORDUM'

Faize Dizman da altınlarının bu hafta sonu nişan töreni yapılacak oğlu Murat’a ait olduğunu anlatarak, “Apartmanımıza daha önce hırsız girdi diye altınları yanımda taşıyordum. Evde kalmasından korkup yanıma hastaneye getirdim. Çantayı unuttuğumda çok korktum ama bulununca çok sevindim. Allah razı olsun. Başkası bulsaydı vermezdi. Altınları nişan töreninde oğluma takacağım." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)