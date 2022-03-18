Adana’da, güvenlik görevlisini kaçıran şahıs yakalandı

Güvenlik görevlisi Hilal İ.’yi çalıştığı okuldan silah zoru ile kaçıran Enes A. tutuklandı. Ona yardım eden Hıdır Can S., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde 14 Mart günü Hilal İ. (24) isimli özel güvenlik görevlisi, çalıştığı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda, siyah renkli bir otomobili ile gelen ve Hilal İ.’ye platonik aşık olduğu öne sürülen Enes A. (25) tarafından kaçırıldı.

Olay sırasında Hilal İ., şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı ancak ayağı takılarak yere düştü. Bunun üzerine Enes A., Hilal İ.’yi tutup tabancasını çekerek onu götürmeye başladı.

Şahıs, okulun bahçesinde iki el de havaya ateş ederek Hilal İ.’yi otomobile bindirdi. Zanlı, kendilerini bekleyen Hıdır Can S. ile bölgeden uzaklaştı. Okulun bahçesindeki öğrenciler de tüm olaya şahit oldu.

TESLİM OLMADILAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği’nin yaptığı çalışmalar sonucu olayın ertesi günü zanlı, Hilal İ.’yi bıraktı. Fakat kendileri teslim olmadı.

Polis, zanlıyı ve ona yardım eden arkadaşını yakalamak için Hilal İ.’nin teslim edildiği Barbaros Mahallesi'nde çalışmasını artırdı. Yapılan bu çalışmalarda iki zanlı mahallede yakalandı.

“9 YILDIR SEVGİLİYİZ KONUŞMAK İÇİN OKULDAN AYRILMIŞTIK”

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü.

Enes A.’nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, “Hilal İ. ile 9 yıldır sevgiliyiz. Konuşmak için okuldan ayrılmıştık. Ben tabancayla ateş açmadım. Biz yakında evleneceğiz.” dediği öne sürüldü.

Olay günü otomobili kullandığı tespit edilen Hıdır Can S.'nin ise, “Enes A. arkadaşım olur. Olay günü yanıma gelip ‘ben alkollüyüm bir yere gideceğim beni götürür müsün’ dedi ben de ona yardım ettim.” şeklinde ifade verdiği iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hilal İ., iki şüpheliden de şikayetçi olmadı. İşlemleri tamamlanan Enes A. ve Hıdır Can S. adliyeye sevk edildi.

ENES A. TUTUKLANDI

Zanlılardan Enes A. tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.