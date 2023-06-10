Adana'da hafif ticari araç devrildi: 7 yaralı Adana'da devrilen hafif ticari araçta yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA

Adana'nın Saimbeyli ilçesi Obruk Tepesi mevkisinde Musa Kodal (35) yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

7 kişi yaralandı

Kazada sürücü ile araçta bulunan Cihat Bekmez (29), Murat Işık (30), Süleyman Kaya (28), Rubeyn Öksüz (26), Mecit Kara (26) ve Fırat Altun (28) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Saimbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bazı yaralılar Kozan Devlet Hastanesi ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.