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- Adana'da haftalığını annesine bırakan genç evine geri dönmedi
Adana'da haftalığını annesine bırakan genç evine geri dönmedi
- DHA
- 08.11.2021 - 16:42
- Güncelleme : 08.11.2021 - 21:23
Adana'nın Seyhan ilçesinde Yüksekdağ Ailesi'nin tek oğlu 16 yaşındaki Muhammet , çalıştığı oto yıkamacıdan çıkarak eve geldi.
Haftalığını annesine veren Muhammet, yanına 20 lira alıp evden ayrıldı.
EVİNE GERİ DÖNMEDİ
Evinden ayrıldığı andan bu yana 45 gündür Muhammet'ten haber alınamıyor.
AFİŞLERLE ARADILAR
Endişeli ailesi, polis merkezina yapmış olduğu kayıp ihbarının yanı sıra afişlere oğullarının fotoğrafını bastırarak aramaya devam etti.
Üzüntülü aile, evlatlarının canının tehlikede olmasından şüphe ediyor.
"GECE GÜNDÜZ ARADIK, HAYATINDAN ŞÜPHE EDİYORUZ"
Muhammet'in babası Cemal Yüksekdağ: “Afişler bastırdık, kapı kapı dolaştık ancak bulamadık. Gece-gündüz demeden, 40-50 kişiyle aradık. Bakmadığımız bahçe, tarla kalmadı. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Oğlumun kimseyle bir sorunu yok. Hayatından endişe ediyoruz ve bir an önce bulunmasını istiyoruz.” dedi.