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    Adana'da haftalığını annesine bırakan genç evine geri dönmedi

    Çalıştığı oto yıkamacıdan evine dönüp, haftalığını annesine veren Muhammet Yüksekdağ, evine bir daha dönmedi. Endişeli aile, oğullarının hayatından şüphe ediyor.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 21:23
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    Adana'da haftalığını annesine bırakan genç evine geri dönmedi

    Adana'nın Seyhan ilçesinde Yüksekdağ Ailesi'nin tek oğlu 16 yaşındaki Muhammet , çalıştığı oto yıkamacıdan çıkarak eve geldi.

    Haftalığını annesine veren Muhammet, yanına 20 lira alıp evden ayrıldı.

    EVİNE GERİ DÖNMEDİ

    Evinden ayrıldığı andan bu yana 45 gündür Muhammet'ten haber alınamıyor.

    Adana da haftalığını annesine bırakan genç evine geri dönmedi #1

    AFİŞLERLE ARADILAR

    Endişeli ailesi, polis merkezina yapmış olduğu kayıp ihbarının yanı sıra afişlere oğullarının fotoğrafını bastırarak aramaya devam etti.

    Üzüntülü aile, evlatlarının canının tehlikede olmasından şüphe ediyor.

    Adana da haftalığını annesine bırakan genç evine geri dönmedi #2

    "GECE GÜNDÜZ ARADIK, HAYATINDAN ŞÜPHE EDİYORUZ"

    Muhammet'in babası Cemal Yüksekdağ: “Afişler bastırdık, kapı kapı dolaştık ancak bulamadık. Gece-gündüz demeden, 40-50 kişiyle aradık. Bakmadığımız bahçe, tarla kalmadı. Sanki yer yarıldı, içine girdi. Oğlumun kimseyle bir sorunu yok. Hayatından endişe ediyoruz ve bir an önce bulunmasını istiyoruz.” dedi.

    Adana da haftalığını annesine bırakan genç evine geri dönmedi #3

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