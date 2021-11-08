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Adana'da haftalığını annesine bırakan genç evine geri dönmedi

Adana'da haftalığını annesine bırakan genç evine geri dönmedi

Çalıştığı oto yıkamacıdan evine dönüp, haftalığını annesine veren Muhammet Yüksekdağ, evine bir daha dönmedi. Endişeli aile, oğullarının hayatından şüphe ediyor.